Четверта смерть від коронавірусу: у МВС розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Чоловік, що помер від коронавірусу на Тернопільщині, контактував з інфікованим священнослужителем Олегом Винниковим. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
“Четверта підтверджена смерть від COVID-19. Географія смертей поширюється. На цей раз це Тернопільщина. Сьогодні вранці помер чоловік 1952 р. н. Поліцією, разом з епідеміологічною службою, встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району зі священиком О. В. 1963 р.н., якому 19 березня встановлений діагноз — зараження короновірусом”, — повідомив Геращенко.
З його слів, за даними свідків, під час помінального обряду були присутніми біля 70-ти осіб.
Як зазначив заступник міністра, усім особам, які спілкувались зі священником або чоловіком, який згодом помер, потрібно терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про це.
Нагадаємо, 25 березня стало відомо про четверту смерть від коронавірусу в Україні. Так, у інфекційному відділені Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на COVID-19.