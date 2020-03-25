Четвертая смерть от коронавируса: в МВД рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Мужчина, умерший от коронавируса в Тернопольской области, контактировал с инфицированным священнослужителем Олегом Винниковым. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Четвертая подтвержденная смерть от COVID-19. География смертей распространяется. На этот раз это Тернопольская область. Сегодня утром умер мужчина 1952 г.р. Полицией, вместе с эпидемиологической службой, установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырского района со священником А. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз - заражение короновирусом", - сообщил Геращенко.
По его словам, по данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек.
Как отметил заместитель министра, всем лицам, которые общались со священником или мужчиной, который впоследствии умер, нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить об этом.
Напомним, 25 марта стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.