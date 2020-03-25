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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57222 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80325 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79000 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83940 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130849 просмотра

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Четвертая смерть от коронавируса: в МВД рассказали детали

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Мужчина, умерший от коронавируса в Тернопольской области, контактировал с инфицированным священнослужителем Олегом Винниковым. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Четвертая подтвержденная смерть от COVID-19. География смертей распространяется. На этот раз это Тернопольская область. Сегодня утром умер мужчина 1952 г.р. Полицией, вместе с эпидемиологической службой, установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырского района со священником А. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз - заражение короновирусом", - сообщил Геращенко.

По его словам, по данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек.

Как отметил заместитель министра, всем лицам, которые общались со священником или мужчиной, который впоследствии умер, нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить об этом.

Напомним, 25 марта стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Украине. Так, в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний больной COVID-19.

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