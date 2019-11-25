В Тернопольской области обнаружили 64 нелегала, иностранцы совершили 10 уголовных правонарушений

Так, в течение двух месяцев миграционщики вместе с правоохранителями и сотрудниками Гоструда активно проверяли места возможного пребывания, проживания или трудоустройства иностранцев как на территории областного центра, так и в районах.

"В ходе мероприятий обнаружено 64 иностранца, находившихся на территории Украины нелегально. Пять иностранцев во исполнение решения суда выдворены за пределы Украины. Также более ста человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов - более 150 тысяч гривен" , - сообщил начальник Управления Государственной миграционной службы области Ярослав Давибида.

"Работники районных подразделений нацполиции области и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, зарегистрировали 10 фактов совершения уголовных правонарушений иностранными гражданами. Также сообщается о подозрении в совершении преступлений в 8 уголовных производствах. На судебное разбирательство отправлено 10 уголовных производств", - отметил в свою очередь начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Буняк.

Несмотря на завершение профилактических мероприятий, работа по противодействию нелегальной миграции будет продолжаться.

Напомним, пограничники задержали 12 мигрантов, которые назвались гражданами Вьетнама и пытались попасть в Венгрию.