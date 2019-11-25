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На Тернопільщині виявили 64 нелегали, іноземці скоїли 10 кримінальних правопорушень

На Тернопільщині виявили 64 нелегали, іноземці скоїли 10 кримінальних правопорушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Тернопільщині завершилися цільові профілактичні заходи з нагляду і контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант", які тривали впродовж жовтня-листопада. За цей час правоохоронці виявили на території області 64 нелегали. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.  

Так, протягом двох місяців міграційники разом із правоохоронцями та працівниками держпраці активно перевіряли місця можливого перебування, проживання чи працевлаштування іноземців як на території обласного центру, так і в районах. 

"У ході заходів виявлено 64 іноземців, які перебували на території України нелегально. П’ятьох іноземців на виконання рішення суду видворено за межі України. Також більше ста осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства. Загальна сума накладених штрафів – більше 150 тисяч гривень", - повідомив начальник Управління Державної міграційної служби області Ярослав Давибіда. 

"Працівники районних підрозділів нацполіції області та відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми зареєстрували 10 фактів вчинення кримінальних правопорушень іноземними громадянами. Також повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у 8 кримінальних провадженнях. На судовий розгляд відправлено 10 кримінальних проваджень", - зазначив у свою чергу начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Буняк.

Попри завершення профілактичних заходів, робота з протидії нелегальній міграції триватиме й надалі.

Нагадаємо, прикордонники затримали 12 мігрантів, які назвалися громадянами В’єтнаму та намагались потрапити до Угорщини.

Українські Національні Новини

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