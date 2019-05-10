В Тернопольской области посреди поля нашли тело пропавшей пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Мертвое тело пенсионерки нашли односельчане за селом Гнездичное в поле Збаражского района Тернопольской области. Позже экспертизы показали, что следов насильственной смерти не было. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Тернопольской области, передает УНН.
"Пенсионерку из села Гнездичное, 88-летнюю Кобзарь Анну Даниловну нашли мертвой односельчане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 мая, около 10:00, женщина вышла из дома и не вернулась. 9 мая на поле за селом во время сельскохозяйственных работ односельчане обнаружили тело пенсионерки. Ею оказалась разыскиваемая местная жительница. Сельский голова сообщил об инциденте сотрудникам полиции.
Следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили. Оно направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит подробные причины инцидента.
Как сообщал УНН, в Киеве на железнодорожном вокзале нашли труп.