На Тернопільщині посеред поля знайшли тіло зниклої пенсіонерки

КИЇВ. 10 травня. УНН. Мертве тіло пенсіонерки знайшли односельці за селом Гніздичне у полі Збаразького району, що на Тернопільщині. Пізніше експертизи показали, що слідів насильницької смерті не було. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Тернопільській області, передає УНН.