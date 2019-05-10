На Тернопільщині посеред поля знайшли тіло зниклої пенсіонерки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Мертве тіло пенсіонерки знайшли односельці за селом Гніздичне у полі Збаразького району, що на Тернопільщині. Пізніше експертизи показали, що слідів насильницької смерті не було. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Тернопільській області, передає УНН.
"Пенсіонерку з села Гніздичне, 88-річну Кобзар Ганну Данилівну знайшли мертвою односельчани", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 1 травня, близько 10 години, жінка вийшла з дому та не повернулася. 9 травня на полі за селом під час сільськогосподарських робіт односельці виявили тіло пенсіонерки. Нею виявилася розшукувана місцева мешканка. Сільський голова повідомив працівників поліції.
Слідів насильницької смерті на тілі експерти не виявили. Його направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить детальні причини інциденту.
Як повідомляв УНН, у Рівному на залізничному вокзалі знайшли труп.