В Тернопольской области объявлен День траура по расстрелянным в Керчи студентам

"Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим в Тернопольськой области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что в знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.



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"Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это беда. Именно поэтому со своей стороны украинская сторона сделает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Ибо нет чужих детей. А эти дети, пострадавшие - родились на территории Украины", - сказал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

Напомним, сегодня в оккупированной Керчи началось прощание с погибшими в бойне в колледже.



Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападающий, пострадали около 50 человек.



Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство ".



Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.