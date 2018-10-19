Стрілянина в Керчі: СК РФ опублікував відео з коледжу

“Необхідно вивчити ситуацію в сім’ї Рослякова, які стосунки були у нього з близькими родичами, з’ясувати, чи була ця сім’я в соціально небезпечному становищі, чи виявляв молодий чоловік раніше агресію і інші неадекватні дії, чи були які-небудь інші тривожні сигнали про стан здоров’я і поведінку і чи вживалися необхідні заходи з боку профільних служб, зокрема медичних працівників, для їх запобігання та усунення. Важливо з’ясувати причину агресії нападника”, - сказав на нараді голова СК РФ Олександр Бастрикін.

Російським слідчим доручили з’ясувати психологічну ситуацію в коледжі, коло спілкування Рослякова, чи проводилась комплексна педагогічна та психологічна робота з ним та іншими учнями. Також вони мають встановити наявність кризових центрів і ефективність їх функціонування в місті.

Також слідчій групі доручено ретельно вивчити питання, пов’язані з організацією безпеки в навчальному закладі.

Нагадаємо, сьогодні в окупованій Керчі почалося прощання із загиблими у бійні в коледжі.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.