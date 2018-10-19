В окупованій Керчі почалося прощання із загиблими у бійні в коледжі

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Церемонія прощання із загиблими в результаті трагедії у керченському політехнічному коледжі, куди увірвався стрілок, який влаштував вибух, розпочалася у Керчі в окупованому Криму, сьогодні їх поховають на центральному кладовищі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.