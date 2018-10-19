В окупованій Керчі почалося прощання із загиблими у бійні в коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Церемонія прощання із загиблими в результаті трагедії у керченському політехнічному коледжі, куди увірвався стрілок, який влаштував вибух, розпочалася у Керчі в окупованому Криму, сьогодні їх поховають на центральному кладовищі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Близько 10 тис. осіб, як очікується, відвідають церемонію прощання. Відспівування загиблих проходить біля храму Іоанна Предтечі. О 12:00 на центральному кладовищі відбудеться церемонія поховання.
17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на статтю "вбивство".
Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.