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Стрельба в Керчи: СК РФ опубликовал видео из колледжа

Стрельба в Керчи: СК РФ опубликовал видео из колледжа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В пятницу в оккупированной Керчи прошла оперативное совещание Следственного комитета России в связи со стрельбой и взрывом в одном из колледжей. На видео, опубликованном на Youtube-канале ведомства, показали обзор оперативниками места происшествия, передает УНН.

“Необходимо изучить ситуацию в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, была ли эта семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и другие неадекватные действия, были ли какие-нибудь другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении, принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в частности медицинских работников, для их предотвращения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападающего”, — сказал на совещании председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Российским следователям было поручено выяснить психологическую ситуацию в колледже, круг общения Рослякова, проводилась ли комплексная педагогическая и психологическая работа с ним и другими учениками. Также они должны установить наличие кризисных центров и эффективность их функционирования в городе.

Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном заведении.

Напомним, сегодня в оккупированной Керчи началось прощание с погибшими в колледже.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападающий, пострадали около 50 человек.

Уголовное дело, возбужденное в России по статье “теракт”, в тот же день было переквалифицировано на “убийство”.

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

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