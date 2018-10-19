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На Тернопільщині оголошено День жалоби за розстріляними у Керчі студентами

На Тернопільщині оголошено День жалоби за розстріляними у Керчі студентами

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Тернопільській області сьогодні оголошено День жалоби за розстріляними у тимчасово окупованій Керчі студентами політехнічного коледжу. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, передає УНН.

"Ця трагедія не може залишати байдужими та не може не викликати реакції, адже потерпіли українці, їхні рідні та близькі. У зв’язку з цим на Тернопільщині відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Степана Барни 19 жовтня оголошено Днем жалоби", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що на знак скорботи буде приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина в Керчі: СК РФ опублікував відео з коледжу

"Це трагедія всього українського народу, адже лихо сталося з нашими співгромадянами, які в Криму перебувають під тимчасовою окупацією північного сусіда-агресора. Коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це біда. Саме тому зі свого боку українська сторона зробить усе можливе, аби максимально допомогти постраждалим. Бо немає чужих дітей. А ці діти, які постраждали, - народилися на території України", – сказав голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Нагадаємо, сьогодні в окупованій Керчі почалося прощання із загиблими у бійні в коледжі.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.

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