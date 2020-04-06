В Тернопольской области COVID-19 заболело 44 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Тернопольской области COVID-19 заболело 44 медика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Так, сообщается, что в Монастыриском районе коронавирусом заболело 35 медиков, 2 медика - в Залищицком районе, 4 медика - в Кременецком районе, 1 медик - в Козивском районе, 1 медик - в Бучацком районе и 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью).
Напомним, в Кировоградской области 13 медиков заболели коронавирусом.
Как сообщалось, в Тернопольской области умер 57-летний священник, который первым в области получил положительный тест на COVID-19.