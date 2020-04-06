На Тернопільщині на COVID-19 захворіло 44 медика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Тернопільській області на COVID-19 захворіло 44 медика. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Так, повідомляється, щов Монастириському районі на коронавірус захворіло 35 медиків, 2 медика – в Заліщицькому районі, 4 медика – в Кременецькому районі, 1 медик – в Козівському районі, 1 медик – в Бучацького районі та 1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю).
Нагадаємо, на Кіровоградщині 13 медиків захворіли на коронавірус.
Як повідомлялося, на Тернопільщині помер 57-річний священик, який перший в області отримав позитивний тест на COVID-19.