На Кіровоградщині 13 медиків захворіли на коронавірус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 13 медиків, вони контактували з хворими на пневмонію, коли не знали, що ті хворіють на коронавірусну інфекцію. Про це поінформували в облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.
“Стан 15 людей середньої важкості, у 19 — легкий перебіг хвороби, у шести — важкий перебіг хвороби. Але жоден з них не перебуває на примусовій вентиляцій легень”, — прокоментував стан понад сорока захворілих голова ОДА Андрій Балонь.
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Зокрема на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 13 медиків, це лікарі, медичні сестри та санітарки.
Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині.