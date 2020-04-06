Українські меценати зібрали 5 млн грн на лікування медиків, хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
Як зазначено у повідомленні, для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олігархи під час зустрічі з Зеленським "поділили" Україну
"Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в одному районі Тернопільщини інфікувалися коронавірусом уже 37 медиків.