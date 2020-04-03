В одному районі Тернопільщини інфікувалися коронавірусом уже 37 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом інфіковано 95 осіб, з них 37 — медики. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, передає УНН.
“На 21:00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом — 95 осіб: місто Монастириська — 53, село Швейків — 11, село .Ковалівка — 8 (1 летальний), село.Горішня Слобідка — 5, село Гончарівка — 4, село Долішня Слобідка — 2, село Бертники — 2, село Григорів — 2, село Устя-Зелене — 2, село Чехів, село Коржова, село Криниця, село Велеснів, село Доброводи, село Дубенка — по 1. В їх числі медперсоналу — 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів), 5 дітей, 5 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що в районі обстежено 418 осіб, в тому числі 235 медиків.
" У Монастириському шпиталі 22 хворих (всі середня форма). В Тернопільській лікарні 6 (4 — середня, 2 — легка), мама з дитиною виписані додому на самоізоляцію. Захисних костюмів з нині придбаними є в наявності 410. Кисневих балонів з нині придбаними є 18″, — додав він.
Раніше повідомлялося, що у Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом інфіковано 77 осіб, з них 32 — медики.