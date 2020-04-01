В одному районі Тернопільщини інфікувалися коронавірусом уже 32 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом інфіковано 77 осіб, з них 32 - медики. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, передає УНН.
"На 9:00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом — 77 осіб: місто Монастириська — 44, село Швейків — 9, село Ковалівка — 7 (1 летальний), село Горішня Слобідка — 4, село Долішня Слобідка — 2, село Бертники — 2, село Григорів — 2, село Чехів, село Гончарівка, село Коржова, село Криниця, село Велеснів, село Доброводи, село Дубенка — по 1. В їх числі медперсоналу — 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер)", - написав Дронь.
Також, за його словами, інфіковано у районі 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.
Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксовано 98 випадків COVID-19.