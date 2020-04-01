В одном районе Тернопольской области заразились коронавирусом уже 32 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 77 человек, из них 32 - медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь, передает УНН.
"На 9:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 77 человек: город Монастыриска - 44, село Швейков - 9, село Ковалевка - 7 (1 летальный), село Горишняя Слободка - 4, село Долишняя Слободка - 2, село Бертники - 2, село Григоров - 2, село Чехов, село Гончаровка, село Коржова, село Криница, село Велеснев, село Доброводы, село Дубенка - по 1. В их числе медперсонала - 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)", - написал Дронь.
Также, по его словам, инфицировано в районе 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спаситель ЧС, 1 председатель ОТО.
Напомним, в Тернопольской области зафиксировано 98 случаев COVID-19.