В одном районе Тернопольской области коронавирусом заразились уже 37 медиков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90432 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101523 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102819 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110955 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100127 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104748 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106519 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131462 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В одном районе Тернопольской области коронавирусом заразились уже 37 медиков

В одном районе Тернопольской области коронавирусом заразились уже 37 медиков

Киев  •  УНН

 • 16875 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 95 человек, из них 37 - медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь, передает УНН.

“На 21:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом — 95 человек: город Монастыриска — 53, село Швейка — 11 село Коваливка — 8 (1 летальный), село Горишня Слободка — 5, село Гончаровка — 4, село Долишня Слободка — 2, село Бертники — 2, село Григоров — 2, село Устье-Зеленое — 2, село Чехов, село Коржова, село Криница, село Велеснев, село Доброводы, село Дубенко — по 1. В их числе медперсонала — 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), 5 детей, 5 госслужащих, 3 полицейские, 1 священник, 1 зав детсадом, 1 учитель, 1 спаситель ЧС, 1 председатель ОТГ”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе обследовано 418 человек, в том числе 235 медиков.

“В Монастырском госпитале 22 больных (все средняя форма). В Тернопольской больницы 6 (4 — средняя, 2 — легкая), мама с ребенком выписаны домой на самоизоляцию. Защитных костюмов из ныне приобретенными в наличии 410. Кислородный баллон из ныне приобретенных есть 18”, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 77 человек, из них 32 — медики.

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