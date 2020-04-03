В одном районе Тернопольской области коронавирусом заразились уже 37 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 95 человек, из них 37 - медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь, передает УНН.
“На 21:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом — 95 человек: город Монастыриска — 53, село Швейка — 11 село Коваливка — 8 (1 летальный), село Горишня Слободка — 5, село Гончаровка — 4, село Долишня Слободка — 2, село Бертники — 2, село Григоров — 2, село Устье-Зеленое — 2, село Чехов, село Коржова, село Криница, село Велеснев, село Доброводы, село Дубенко — по 1. В их числе медперсонала — 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), 5 детей, 5 госслужащих, 3 полицейские, 1 священник, 1 зав детсадом, 1 учитель, 1 спаситель ЧС, 1 председатель ОТГ”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в районе обследовано 418 человек, в том числе 235 медиков.
“В Монастырском госпитале 22 больных (все средняя форма). В Тернопольской больницы 6 (4 — средняя, 2 — легкая), мама с ребенком выписаны домой на самоизоляцию. Защитных костюмов из ныне приобретенными в наличии 410. Кислородный баллон из ныне приобретенных есть 18”, — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 77 человек, из них 32 — медики.