Украинские меценаты собрали 5 млн грн на лечение медиков, больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МОЗ #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Как отмечается в сообщении, для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.
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"Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в одном районе Тернопольской области заразились коронавирусом уже 37 медиков.