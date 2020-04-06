В Кировоградской области 13 медиков заболели коронавирусом
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Кировоградской области коронавирусом заболели 13 медиков, они контактировали с больными пневмонией, когда не знали, что те болеют коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.
"Состояние 15 человек средней тяжести, у 19 - легкое течение болезни, в шести - тяжелое течение болезни. Но ни один из них не находится на принудительной вентиляции легких", - прокомментировал состояние более сорока заболевших председатель ОГА Андрей Балонь.
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В частности, в Кировоградской области коронавирусом заболели 13 медиков, это врачи, медицинские сестры и санитарки.
Напомним, первую смерть от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области.