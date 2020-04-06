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На Тернопільщині від коронавірусу помер священик

На Тернопільщині від коронавірусу помер священик

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Тернопільщині помер 57-річний священик, який перший в області отримав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Тернопільського штабу боротьби із коронавірусом.

“На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19. Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

“Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

Нагадаємо, у Тернопільській області 160 інфікованих коронавірусом

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