На Тернопільщині від коронавірусу помер священик
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Тернопільщині помер 57-річний священик, який перший в області отримав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Тернопільського штабу боротьби із коронавірусом.
“На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19. Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.
“Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.
Нагадаємо, у Тернопільській області 160 інфікованих коронавірусом.