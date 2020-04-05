У Тернопільській області 160 інфікованих коронавірусом, за добу нових випадків не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Тернопільській області немає нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Нових підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 5 квітня немає. Загалом в області 160 хворих", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 5 квітня на Тернопільщині 160 випадків COVID-19, 2 - летальних.
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- 106 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
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- 18 – жителі Заліщицького району
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- 13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
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- 8 – жителі міста Тернополя
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- 7 – жителі Кременецького району
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- 3 – жителі Бучацького району
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- 3 – жителі Підгаєцького району
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- 1 – житель Тернопільського району
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- 1 – житель Бережанського району
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Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.