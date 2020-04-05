В Тернопольской области 160 инфицированных коронавирусом, за сутки новых случаев не обнаружено

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87249 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100756 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102129 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110312 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99609 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104609 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106478 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131430 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Тернопольской области 160 инфицированных коронавирусом, за сутки новых случаев не обнаружено

В Тернопольской области 160 инфицированных коронавирусом, за сутки новых случаев не обнаружено

Киев  •  УНН

 • 15225 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Тернопольской области нет новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса в Facebook.

“Новых подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине состоянию на 22:00 5 апреля нет. Всего в области 160 больных”, — говорится в сообщении.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 5 апреля на Тернопольщине 160 случаев COVID-19, 2 — летальных.

  • 106 — жители Монастырского района (1 — летальный)
  • 18 — жители Залещицкого района
  • 13 — жители Козовского района (1 — летальный)
  • 8 — жители города Тернополя
  • 7 — жители Кременецкого района
  • 3 — жители Бучацкого района
  • 3 — жители Пидгаецкого района
  • 1 — житель Тернопольского района
  • 1 — житель Бережанского района

Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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