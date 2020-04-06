В Тернопольской области от коронавируса умер священник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Тернопольской области умер 57-летний священник, который первым в регионе получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Тернопольского штаба борьбы с коронавирусом.
"В Тернопольской области еще один летальный случай от COVID-19. Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло 3 человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.
Напомним, в Тернопольской области 160 инфицированных коронавирусом.