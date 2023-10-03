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Актуальное
На Тернопольщине Николаевский собор должны вернуть заповеднику

На Тернопольщине Николаевский собор должны вернуть заповеднику

Киев • УНН

 • 292576 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Суд обязал религиозную общину вернуть Николаевский собор Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

Западный апелляционный хозяйственный суд обязал религиозную общину «Приход Святителя Николая» вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1 756,0 кв. м, что в Кременце, Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику.  

В частности, 12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора и других объектов, являющихся государственной собственностью.

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