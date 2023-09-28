Благодійники долучилися до масштабного ремонту школи на Тернопільщині

Деталі

Йдеться про ремонт Рекшинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нараївської сільської ради. Виділені благодійниками кошти спрямовані на ремонт даху школи. Зокрема, на придбання профнастилу та плоского поліестерного листа для перекриття даху.

«Звернення про допомогу у фонд надійшло від Нараївської сільської ради Тернопільської області і ми без вагань долучились до співфінансування. Дах знаходився у аварійному стані, бюджетних коштів не вистачало, діяти потрібно було швидко, масштаби ремонту немалі і коштів відповідно теж треба було чимало», - розповідає менеджерка благодійного фонду Оксана Коваль.

Заміна покрівлі дала можливість навчальному закладу відкритися вчасно та розпочати навчання для усіх учнів із 7 окружних сіл у безпечних та комфортних умовах.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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