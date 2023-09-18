“Час діяти, Україно!”: школи в Миронівці обладнали велопарковками

Деталі

Паркомісця облаштовували силами благодійного фонду “МХП-Громаді” спільно з громадою. Всього було споруджено по 20 паркомісць, у кожному шкільному закладі Миронівки.

Облаштування паркомісць стало можливим завдяки проєкту “Шкільні велопарковки”, який переміг цього року в конкурсі “Час діяти, Україно!” Фонд “МХП-Громаді” інвестував у проєкт 50 000 грн, Миронівська міська рада — 22 000 грн.

“Потреба в велопарковках була завжди, бо багато учнів їздить до школи на двохколісному транспорті. Відтепер в трьох миронівських ліцеях облаштовано по дві велопарковки: сумарно по 20 паркомісць на заклад”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч — 837.

“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій — це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, — додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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