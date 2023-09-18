"Время действовать, Украина!": школы в Мироновке оборудовали велопарковками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В школах Мироновки Киевской области обустроили паркоместа для велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда “МХП-Громаді”, передает УНН.
Детали
Паркоместа обустраивали силами благотворительного фонда “МХП-Громаді” совместно с громадой. Всего было построено по 20 паркомест, в каждом школьном учреждении Мироновки.
Обустройство паркомест стало возможным благодаря проекту “Школьные велопарковки”, который победил в этом году в конкурсе “Время действовать, Украина!” Фонд “МХП-Громаді” инвестировал в проект 50 000 грн, Мироновский городской совет — 22 000 грн.
“Потребность в велопарковках была всегда, потому что много учеников ездит в школу на двухколесном транспорте. Отныне в трех мироновских лицеях обустроено по две велопарковки: суммарно по 20 паркомест на заведение”, — говорится в сообщении.
Добавим
Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году — 837.
“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций — это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, — добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаді” Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Винницкой области открыли мультифункциональную спортивную площадку