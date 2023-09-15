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"Час діяти, Україно": на Вінниччині відкрили мультифункціональний спортивний майданчик

"Час діяти, Україно": на Вінниччині відкрили мультифункціональний спортивний майданчик

Київ • УНН

 • 1707396 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У місті Липовець, що на Вінниччині, відкрили мультифункціональний спортивний майданчик із сучасним гумовим покриттям. Про це повідомляє "МХП-Зернопродукт", передає УНН.

Деталі

Майданчик знаходиться поряд з місцевою ДЮСШ, під відкритим небом. Його послугами користується понад 200 спортсменів.

Майданчик відкрили за підсумками реалізації одразу двох великих проєктів: один став переможцем конкурсу "Час діяти, Україно!", (залучені грантові кошти дозволили розпочати роботи із заміни покриття на спортмайданчику), а другий - допоміг остаточно втілити мрію спортсменів у життя.

«Тепер у Липовецькій ДЮСШ є відкритий мультифункціональний спортивний майданчик із сучасним гумовим покриттям, котре здатне пом'якшувати удари та падіння, має гарну амортизацію, що дозволяє знизити навантаження із суглобів та м'язів під час спортивних активностей», - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість проєкту - понад 700 тисяч грн. Половину цієї суми надав благодійний фонд «МХП – Громаді».

Нове сучасне покриття в Липовці вже випробували на міцність - напередодні Дня фізкультури та спорту тут відбувся регіональний турнір зі стріт-болу.

«Від нового покриття спортсмени у захваті. Кажуть, бігати зручно та добре відпружинює м'яч. Вірять, тренування на оновленому майданичку забезпечуватимуть перемоги», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Конкурс «Час діяти, Україно!» триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч - 837.

"Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини», – додає керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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