"Время действовать, Украина": в Винницкой области открыли мультифункциональную спортивную площадку

Детали

Площадка находится рядом с местной ДЮСШ, под открытым небом. Ее услугами пользуется более 200 спортсменов.

Площадку открыли по итогам реализации сразу двух крупных проектов: один стал победителем конкурса "Время действовать, Украина!", (привлеченные грантовые средства позволили начать работы по замене покрытия на спортплощадке), а второй - помог окончательно воплотить мечту спортсменов в жизнь.

«Теперь в Липовецкой ДЮСШ есть открытая мультифункциональная спортивная площадка с современным резиновым покрытием, которое способно смягчать удары и падения, имеет хорошую амортизацию, что позволяет снизить нагрузку с суставов и мышц во время спортивных активностей», - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта - более 700 тысяч грн. Половину этой суммы предоставил благотворительный фонд «МХП – Громаде».

Новое современное покрытие в Липовце уже испытали на прочность - накануне Дня физкультуры и спорта здесь состоялся региональный турнир по стрит-болу.

«От нового покрытия спортсмены в восторге. Говорят, бегать удобно и хорошо отпружинивает мяч. Верят, тренировки на обновленной площадке будут обеспечивать победы», - говорится в сообщении.

Добавим

Конкурс «Время действовать, Украина!» продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия», – добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП-Общине» Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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