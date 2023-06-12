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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Хмельницкой области при поддержке "МХП-Громаде" обустроили спортивный зал

Киев • УНН

 • 1554137 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фонд «МХП-Громаде» и филиал «Родной край» помогли в обустройстве спортивного зала в селе Новоставцы, что в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба филиала, передает УНН.

В Хмельницкой области при поддержке "МХП-Громаде" обустроили спортивный зал

Детали

На ремонтные работы было выделено 80 тыс. грн, уточнили в филиале. Средства были направлены на установку кондиционеров и закупку строительных материалов для ремонта, добавили в «Родной край».

Цитата

«Когда к нам обратились с запросом, мы, не колеблясь, откликнулись, ведь мы работаем для людей громады, чтобы они имели комфортное место для тренировок и активного проведения досуга», - отметила представитель фонда «МХП-Громаде» Людмила Баранчук.

В филиале добавили, что спортзал посещают все жители громады, без возрастных ограничений. Речь идет как о спортсменах, так и о любителях. В частности, тренируются юноши и девушки из секции гиревого спорта. Последние стали призерами Открытого чемпионата Ассоциации гиревого спорта Украины, прошедшего в апреле этого года в городе Ужгород, уточнили в «Родной край».

«В громаде спортзал пользуется спросом. Здесь тренируются различные спортивные секции: гиревой спорт, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и др. Сюда ходят и взрослые, и дети. А помещение давно нуждалось в ремонте», - добавил заслуженный мастер спорта, глава правления ОО «Ассоциация спорта Теофипольщины» Василий Михайлинчик.

Руководство филиала убеждено, что физическое воспитание молодежи является важной составляющей для общества.

«Наше предприятие готово поддерживать такие инициативы и улучшать инфраструктуру, чтобы наши дети имели возможность заниматься и достойно представлять честь нашей страны на соревнованиях различного уровня», - резюмировал директор филиала «Родной край» Олег Федорчак.

Напомним

В Хмельницкой области при поддержке “МХП-Громаде” обустроили современный “БиблиоХаб”.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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