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На Хмельниччині за підтримки "МХП-Громаді" облаштували спортивний зал

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Фонд «МХП-Громаді» та філія «Рідний край» допомогли у облаштуванні спортивного залу у селі Новоставці, що на Хмельниччині. Про це повідомляє пресслужба філії, передає УНН.

На Хмельниччині за підтримки "МХП-Громаді" облаштували спортивний зал

Деталі

На ремонтні роботи було виділено 80 тис. грн, уточнили у філії. Кошти були спрямовані на встановлення кондиціонерів та закупку будівельних матеріалів для ремонту, додали у «Рідний край».

Цитата

«Коли до нас звернулися із запитом, ми, не вагаючись, відгукнулись, адже ми працюємо для людей громади, щоб вони мали комфортне місце для тренувань та активного проведення дозвілля», - зазначила представниця фонду «МХП-Громаді» Людмила Баранчук.

У філії додали, що спортзал відвідують всі жителі громади, без вікових обмежень. Ідеться як про спортсменів, так і про любителів. Зокрема, тренуються юнаки й дівчата із секції гирьового спорту. Останні стали призерами Відкритого чемпіонату Асоціації гирьового спорту України, що пройшов у квітні цього року в місті Ужгород, уточнили у «Рідний край».

«У громаді спортзал користується попитом. Тут тренуються різні спортивні секції: гирьового спорту, важкої атлетики, пауерліфтингу та ін. Сюди ходять і дорослі, і діти. А приміщення давно потребувало ремонту», - додав заслужений майстер спорту, голова правління ГО «Асоціація спорту Теофіпольщини» Василь Михайлінчик.

Керівництво філії переконане, що фізичне виховання молоді є важливою складовою для громади.

«Наше підприємство готове підтримувати такі ініціативи та покращувати інфраструктуру, щоб наші діти мали можливість займатися та достойно представляти честь нашої країни на змаганнях різного рівня», - резюмував директор філії «Рідний край» Олег Федорчак.

Нагадаємо

На Хмельниччині за підтримки “МХП-Громаді” облаштували сучасний “БібліоХаб”.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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