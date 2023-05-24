На Хмельниччині за підтримки “МХП-Громаді” облаштували сучасний “БібліоХаб”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Теофіпольській центральній бібліотеці, що на Хмельниччині, відкрився сучасний “БібліоХаб”. Проєкт став одним з переможців конкурсу “Час діяти, Україно!” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі бібліотеки, передає УНН.
Деталі
У “БібліоХабі” можна ознайомитись з найкращими зразками української, світової та краєзнавчої літератури, періодичними виданнями; працювати та навчатися дистанційно; приймати участь в різноманітних масових заходах; переглядати кінофільми та мультфільми; роздрукувати, сканувати та копіювати документи; та просто цікаво проводити свій вільний час.
Цитата
“Сучасний вигляд, нові книги, простір для читання та відпочинку, безкоштовний WI-FI, коворкінг-зона, лаунж-зони - все це доступне для відвідувачів нашої громади”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
4 травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!” Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.