На Хмельнитчине при поддержке "МХП-Громаді" обустроили современный "БиблиоХаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Теофипольской центральной библиотеке, что в Хмельницкой области, открылся современный “БиблиоХаб”. Проект стал одним из победителей конкурса “Время действовать, Украина!” от благотворительного фонда “МХП-Громаді”. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки, передает УНН.
Детали
В “БиблиоХабе” можно ознакомиться с лучшими образцами украинской, мировой и краеведческой литературы, периодическими изданиями; работать и учиться дистанционно; принимать участие в различных массовых мероприятиях; просматривать кинофильмы и мультфильмы; распечатать, сканировать и копировать документы; и просто интересно проводить свое свободное время.
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“Современный вид, новые книги, пространство для чтения и отдыха, бесплатный WI-FI, коворкинг-зона, лаунж-зоны - все это доступно для посетителей нашей громады”, - говорится в сообщении.
Напомним
4 мая по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!” Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен.
Справка
"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.