7 млн грн на громади: стартував новий сезон грантового конкурсу для проєктів у регіонах “Час діяти, Україно!”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Учора, 4 травня, за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!” Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень. Одна команда має змогу подати одну або більше проєктних заявок, передає УНН.
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“Під час повномасштабної війни локальні виклики нікуди не зникають. Натомість додаються нові: від адаптації переселенців (яка, згідно з нашим дослідженням, не скрізь є системною), збільшення тиску на медзаклади в громадах до значної потреби в усіх регіонах місць психологічної реабілітації та відновлення. Тому щоб підтримати громади й активістів у їхньому бажанні створити навколо себе кращий, ефективніший, здоровіший простір, ми продовжуємо наш щорічний грантовий конкурс “Час діяти, Україно!”, – прокоментувала Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”, який є організатором конкурсу “Час діяти, Україно!”
Деталі
Географія конкурсу – 12 областей України: від Волинської до Дніпропетровської областей. Тематика проєктів, які можуть отримати фінансування – широка: від освітніх, медичних, інфраструктурних до ініціатив з реабілітації ветеранів та підтримки розвитку української культурної ідентичності.
“Головна умова: учасники конкурсу мають чітко обґрунтувати важливість розв’язання конкретної проблеми для місцевої громади/регіону. Проєкти мають бути реакцією на суспільні запити, бути важливими для певного закладу (школа/садок), невеликого населеного пункту чи громади. Тільки тоді відбудеться синергія зусиль й ми побачимо хороший результат”, – пояснив Володимир Панченко, керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП – Громаді”.
Прикладом такого успішного проєкту став креативний хаб у с. Потапці на Черкащині. Там організатори конкурсу презентували нинішній новий сезон “Час діяти, Україно!”. Рік тому завдяки грантовим коштам у приміщенні сільської бібліотеки місцеві активісти зробили ремонт, закупили нові меблі й створили творчий простір. Він став викликом на запит а) соціалізації переселенців, б) творчого розвитку місцевих мешканців, в) долучення до волонтерських ініціатив. Сьогодні тут плетуть маскувальні сітки, проводять заняття хорові колективи, діти й дорослі створюють і продають благодійну біжутерію тощо. Завдяки одному проєкту сотні людей у невеликому населеному пункті отримали місце для об’єднання спільних зусиль та переживання наслідків війни.
Додатково
У конкурсі можуть брати участь органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації.
Проєктні пропозиції приймаються з 4 травня до 1 червня 2023 року. Заявки подаються на сайті конкурсу: https://timetoact.com.ua/.
У разі виникнення питань щодо заповнення документів можна писати організаторам на пошту [email protected]
Попередньо результати конкурсу будуть оголошені 20 червня 2023 року.