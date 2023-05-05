7 млн грн на громады: стартовал новый сезон грантового конкурса для проектов в регионах "Время действовать, Украина!"

Цитата

“Во время полномасштабной войны локальные вызовы никуда не исчезают. Зато добавляются новые: от адаптации переселенцев (которая, согласно нашему исследованию, не везде является системной), увеличения давления на медучреждения в громадах до значительной потребности во всех регионах мест психологической реабилитации и восстановления. Поэтому чтобы поддержать громады и активистов в их желании создать вокруг себя лучшее, более эффективное, здоровое пространство, мы продолжаем наш ежегодный грантовый конкурс “Время действовать, Украина!” – прокомментировала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаді”, который является организатором конкурса “Время действовать, Украина!”

Детали

География конкурса – 12 областей Украины: от Волынской до Днепропетровской областей. Тематика проектов, которые могут получить финансирование – широкая: от образовательных, медицинских, инфраструктурных до инициатив по реабилитации ветеранов и поддержки развития украинской культурной идентичности.

“Главное условие: участники конкурса должны четко обосновать важность решения конкретной проблемы для местной громады/региона. Проекты должны быть реакцией на общественные запросы, быть важными для определенного заведения (школа/садик), небольшого населенного пункта или громады. Только тогда произойдет синергия усилий и мы увидим хороший результат”, – объяснил Владимир Панченко, руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП – Громаді”.

Примером такого успешного проекта стал креативный хаб в с. Потапцы на Черкасщине. Там организаторы конкурса презентовали нынешний новый сезон “Время действовать, Украина!”. Год назад благодаря грантовым средствам в помещении сельской библиотеки местные активисты сделали ремонт, закупили новую мебель и создали творческое пространство. Оно стало вызовом на запрос: а) социализации переселенцев, б) творческого развития местных жителей, в) приобщения к волонтерским инициативам. Сегодня здесь плетут маскировочные сетки, проводят занятия хоровые коллективы, дети и взрослые создают и продают благотворительную бижутерию и тому подобное. Благодаря одному проекту сотни людей в небольшом населенном пункте получили место для объединения общих усилий и переживания последствий войны.

Дополнительно

В конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации.

Проектные предложения принимаются с 4 мая до 1 июня 2023 года. Заявки подаются на сайте конкурса: https://timetoact.com.ua/.

В случае возникновения вопросов по заполнению документов можно писать организаторам на почту [email protected]

Предварительно результаты конкурса будут объявлены 20 июня 2023 года.