7 млн грн на громады: стартовал новый сезон грантового конкурса для проектов в регионах "Время действовать, Украина!"

ukru
13 марта, 19:26 • 82462 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119694 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113655 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113120 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105127 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100543 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111992 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132157 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176049 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206959 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 43488 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 27843 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 55286 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 42156 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 87116 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176050 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206959 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148095 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154526 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78852 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105788 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122580 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158094 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164824 просмотра
Актуальное
7 млн грн на громады: стартовал новый сезон грантового конкурса для проектов в регионах "Время действовать, Украина!"

7 млн грн на громады: стартовал новый сезон грантового конкурса для проектов в регионах "Время действовать, Украина!"

Киев • УНН

 • 1206292 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Вчера, 4 мая, по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”. Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен. Одна команда имеет возможность подать одну или более проектных заявок, передает УНН.

Цитата

“Во время полномасштабной войны локальные вызовы никуда не исчезают. Зато добавляются новые: от адаптации переселенцев (которая, согласно нашему исследованию, не везде является системной), увеличения давления на медучреждения в громадах до значительной потребности во всех регионах мест психологической реабилитации и восстановления. Поэтому чтобы поддержать громады и активистов в их желании создать вокруг себя лучшее, более эффективное, здоровое пространство, мы продолжаем наш ежегодный грантовый конкурс “Время действовать, Украина!” – прокомментировала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаді”, который является организатором конкурса “Время действовать, Украина!”

Детали

География конкурса – 12 областей Украины: от Волынской до Днепропетровской областей. Тематика проектов, которые могут получить финансирование – широкая: от образовательных, медицинских, инфраструктурных до инициатив по реабилитации ветеранов и поддержки развития украинской культурной идентичности.

“Главное условие: участники конкурса должны четко обосновать важность решения конкретной проблемы для местной громады/региона. Проекты должны быть реакцией на общественные запросы, быть важными для определенного заведения (школа/садик), небольшого населенного пункта или громады. Только тогда произойдет синергия усилий и мы увидим хороший результат”, – объяснил Владимир Панченко, руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП – Громаді”.

Примером такого успешного проекта стал креативный хаб в с. Потапцы на Черкасщине. Там организаторы конкурса презентовали нынешний новый сезон “Время действовать, Украина!”. Год назад благодаря грантовым средствам в помещении сельской библиотеки местные активисты сделали ремонт, закупили новую мебель и создали творческое пространство. Оно стало вызовом на запрос: а) социализации переселенцев, б) творческого развития местных жителей, в) приобщения к волонтерским инициативам. Сегодня здесь плетут маскировочные сетки, проводят занятия хоровые коллективы, дети и взрослые создают и продают благотворительную бижутерию и тому подобное. Благодаря одному проекту сотни людей в небольшом населенном пункте получили место для объединения общих усилий и переживания последствий войны.

Дополнительно

В конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации.

Проектные предложения принимаются с 4 мая до 1 июня 2023 года. Заявки подаются на сайте конкурса: https://timetoact.com.ua/.

В случае возникновения вопросов по заполнению документов можно писать организаторам на почту [email protected]

Предварительно результаты конкурса будут объявлены 20 июня 2023 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы