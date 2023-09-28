Благотворители присоединились к масштабному ремонту школы на Тернопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» совместно с предприятием «Запад-Агро» выделили около 100 тыс. грн на ремонт школы на Тернопольщине, передает УНН.
Детали
Речь идет о ремонте Рекшинского заведения общего среднего образования I-III ступеней Нараевского сельского совета. Выделенные благотворителями средства направлены на ремонт крыши школы. В частности, на приобретение профнастила и плоского полиэстерного листа для перекрытия крыши.
«Обращение о помощи в фонд поступило от Нараевского сельского совета Тернопольской области и мы без колебаний присоединились к софинансированию. Крыша находилась в аварийном состоянии, бюджетных средств не хватало, действовать нужно было быстро, масштабы ремонта немалые и средств соответственно тоже надо было немало», - рассказывает менеджер благотворительного фонда Оксана Коваль.
Замена кровли дала возможность учебному заведению открыться вовремя и начать обучение для всех учеников из 7 окружных сел в безопасных и комфортных условиях.
Справка
«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Время действовать, Украина!”: школы в Мироновке оборудовали велопарковками