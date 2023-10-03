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На Тернопільщині Миколаївський собор мають повернути заповіднику

На Тернопільщині Миколаївський собор мають повернути заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Суд зобов’язав релігійну громаду повернути Миколаївський собор Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.

Деталі

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав релігійну громаду «Парафія Святителя Миколая» повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть загальною площею 1 756,0 кв. м, що в Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.  

Зокрема, 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

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