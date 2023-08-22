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На Тернопольщине депутаты запретили шествие сторонников УПЦ МП

На Тернопольщине депутаты запретили шествие сторонников УПЦ МП

Киев • УНН

 • 682979 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На Тернопольщине депутаты областного совета поддержали решение Совета обороны области и запретили шествие сторонников УПЦ МП к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Цитата

“Сегодня депутаты областного совета поддержали решение Совета обороны области и обратились в правоохранительные органы и органы местного самоуправления по предотвращению и пресечению негативных проявлений сторонников УПЦ (мп) на территории области”. - написал председатель Тернопольской ОВА в Telegram.

По его словам, полиции области и СБУ поручили обеспечить соблюдение правопорядка.

Кроме того, на сессии объявили 23 мая - Днем Героев в Тернопольской области.

Напомним

Совет обороны Тернопольской области запретил крестный ход верующих в Почаевскую лавру еще 11 августа.

Как отмечают СМИ, начиная с 19 по 28 августа, представители Украинской Православной Церкви (московского патриархата) планировали совершить крестный ход из Хмельницкой области через Тернопольскую область в Почаев, Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Украинские Национальные Новости

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