На Тернопільщині депутати заборонили ходу прихильників УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Тернопільщині депутати обласної ради підтримали рішення Ради оборони області заборонили ходу прихильників УПЦ МП до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про це пише УНН з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.
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“Сьогодні депутати обласної ради підтримали рішення Ради оборони області та звернулись до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування щодо запобігання та припинення негативних проявів прихильників УПЦ (мп) на території області”. - написав голова Тернопільської ОВА у Telegram.
За його словами, поліції області та СБУ доручили забезпечити дотримання правопорядку.
Крім того, на сесії оголосили 23 травня - Днем Героїв у Тернопільській області.
Нагадаємо
Рада оборони Тернопільської області заборонила хресну ходу вірян до Почаївської лаври ще 11 серпня.
Як зазначають ЗМІ, починаючи з 19 до 28 серпня, представники Української Православної Церкви (московського патріархату) планували здійснити хресну ходу з Хмельниччини через Тернопільщину до Почаєва, Свято-Успенської Почаївської Лаври.