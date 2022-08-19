На территории школы в Чернигове нашли тело несовершеннолетнего

Детали

По данным полиции, сегодня около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что на территории одной из черниговских школ обнаружили умершим несовершеннолетнего.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Черниговского районного управления полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия. Больше подробностей впоследствии.

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