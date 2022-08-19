На території школи у Чернігові знайшли тіло неповнолітнього

Деталі

За даними поліції, сьогодні близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на території однієї з чернігівських шкіл виявили померлим неповнолітнього.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Чернігівського районного управління поліції.

Поліцейські встановлюють всі обставини та свідків події. Більше подробиць згодом.

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