На території школи у Чернігові знайшли тіло неповнолітнього
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Чернігові на території школи виявили тіло неповнолітнього, поліція розслідує обставини загибелі, передає УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
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За даними поліції, сьогодні близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на території однієї з чернігівських шкіл виявили померлим неповнолітнього.
На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Чернігівського районного управління поліції.
Поліцейські встановлюють всі обставини та свідків події. Більше подробиць згодом.
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