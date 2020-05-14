Підліток загинув під час гри у футбол

"Внаслідок недбалого ставлення до організації використання спортивного майданчика під час гри у футбол загинув підліток: на нього впала металева конструкція футбольних воріт", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що директор одного з комунальних підприємств міста, нехтуючи своїми службовими обов’язками, не вжив заходів, спрямованих на дотримання правил безпечної експлуатації спортивної споруди, розташованій на ввіреній земельній ділянці.

Також зазначається, що повідомлено про підозру депутату Харківської міської ради VII скликання, який є директором комунального підприємства, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у Харківській області трьох дітей, які гралися поблизу піщаного кар’єру, засипало піском. У результаті обвалу загинула 8-річна дівчинка.