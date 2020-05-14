Подросток погиб во время игры в футбол
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Харькове во время игры в футбол на подростка упала металлическая конструкция футбольных ворот. В результате подросток погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"В результате небрежного отношения к организации использования спортивной площадки во время игры в футбол погиб подросток: на него упала металлическая конструкция футбольных ворот", - говорится в сообщении.
Указано, что во время досудебного расследования установлено, что директор одного из коммунальных предприятий города, пренебрегая своими служебными обязанностями, не принял мер, направленных на соблюдение правил безопасной эксплуатации спортивного сооружения, расположенного на вверенном земельном участке.
Также отмечается, что сообщено о подозрении депутату Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Напомним, в Харьковской области трех детей, игравших вблизи песчаного карьера, засыпало песком. В результате обвала погибла 8-летняя девочка.