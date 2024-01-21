На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

российские военные за прошедшие сутки несколько увеличили активность артиллерии на Таврическом направлении. Сейчас оккупанты перегруппировываются поэтому Силы обороны готовятся к увеличению активности врага. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По состоянию на 6.00 сегодняшнего утра враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии - зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боестолкновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, основные усилия оккупанты вчера сконцентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 23 атак противника. Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка - отражено 6 атак.

По словам Тарнавского, одну неудачную попытку идти вперед враг совершил западнее Вербового. В частности, на Запорожском направлении уничтожена еще одна российская БМД-4.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 1 артсистема и 6 автомобилей. Перестал существовать 1 склад боеприпасов противника", - сообщил Тарнавский.

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