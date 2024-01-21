На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  165429 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  208961 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  181651 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  177121 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  184244 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  179563 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  176231 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  165540 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  161835 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162365 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

На Таврическом направлении несколько усилилась артиллерийская активность российско-террористических войск, которые сейчас проводят перегруппировку.

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На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.

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Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

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По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.

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россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка

В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.

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В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.

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В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.

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В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.

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Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.

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На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.

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Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек

В Кропивницком взрывы - СМИ

В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.

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В Кропивницком взрывы - СМИ