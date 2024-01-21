На Таврійському напрямку ворог збільшив активність артилерії та перегруповується
Київ • УНН
На Таврійському напрямку дещо посилилася артилерійська активність російсько-терористичних військ, які наразі проводять перегрупування.
російські військові минулої доби дещо збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку. Наразі окупанти перегруповуються тому Сили оборони готуються до збільшення активності ворога. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності
За його словами, основні зусилля окупанти вчора сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атак противника. Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка - відбито 6 атак.
Зі слів Тарнавського, одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив західніше Вербового. Зокрема, на Запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4.
"В операційній зоні ОСУВ Таврія загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 1 артсистема та 6 автомобілів. Перестав існувати 1 склад боєприпасів противника", - повідомив Тарнавський.
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