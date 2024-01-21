За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений на передовой. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов неподалеку Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 6 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

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