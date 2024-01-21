За сутки произошло 80 боевых столкновений на фронте - Генштаб
За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 80 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил. Силам обороны удалось отбить многочисленные вражеские атаки в нескольких регионах.
На Прикарпатье автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший
На железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд, в результате чего пострадал водитель легковушки. Причины аварии пока не установлены.
За сутки Силы обороны Украины нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли 9 авиационных ударов по силам противника, целями которых стали районы сосредоточения личного состава, военной техники, зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов и узел связи, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет - Галущенко
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина успешно прошла первую половину отопительного сезона, имея достаточно ресурсов для его завершения. Несмотря на потенциальные чрезвычайные ситуации, страна может импортировать электроэнергию из-за рубежа, а также полагаться на свои значительные запасы газа, угля и ядерного топлива.
Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap
Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, а Северная Корея заявила, что готова его принять. Эта информация была передана по дипломатическим каналам, согласно сообщению Кремля.
Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий
Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цегоцкий во время телемарафона заявил, что за четыре месяца под Авдеевкой погибло столько же российских солдат, сколько СССР потерял в Афганистане, предсказав подобный крах для России.
21 января: Всемирный день снега, День "обними своего щенка"
Сегодня, в третье воскресенье января, отмечается Всемирный день снега. Событие посвящено популяризации зимних видов спорта, и было основано Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году.
В Харькове открыли детский сад в метро
Новый детский сад, рассчитанный на 650 детей, открылся в подземном переходе в Харькове, Украина. По словам городского головы Игоря Терехова, это уникальное учебное пространство, открытое даже в выходные дни, планируется расширять в будущем.
Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"
Иран успешно запустил в космос спутник Soraya. Спутник был выведен на орбиту высотой 750 км ракетой Gayem-100, что стало 10-м запуском спутника во времена правления президента Ибрагима Раиси.
Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников
Израильские войска обнаружили туннель в Газе, который использовался ХАМАС для удержания около 20 заложников, сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари. Во время находки заложников не было, но улики, найденные в туннеле, свидетельствуют о суровых условиях, в которых они находились.