Под Авдеевкой погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане - Цехоцкий

Под Авдеевкой за 4 месяца погибло сколько оккупантов, столько СССР потерял в Афганистане. Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, предает УНН.

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Он отметил, что РФ ждет то же самое, что и СССР, - развал.

Факторы одни. Их подталкивают выборы и "экологические катастрофы" в РФ, которые накапливались много лет. Башкортостан начал и дальше будет, ведь мешки и куски тел начинают возвращаться в РФ. И это не может не сказаться на том, что Путину надо что-то делать, чтобы оправдать свои террористические действия добавил военный.

Численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой значительно возросла - Буданов