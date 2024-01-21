Під Авдіївкою загинуло скільки окупантів, стільки СРСР втратив в Афганістані – Цехоцький

Під Авдіївкою за 4 місяці загинуло скільки окупантів, стільки СРСР втратив в Афганістані. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, передає УНН.

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Він зазначив, що РФ чекає те ж саме, що й СРСР, - розвал.

Фактори одні. Їх підштовхують вибори та "екологічні катастрофи" у РФ, які накопичувалися багато років. Башкортостан почав і далі буде, адже мішки і шматки тіл починають повертатися у РФ. І це не може не позначитися на тому, що Путіну треба щось робити, щоб виправдати свої терористичні дії додав військовий.

Чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою значно зросла - Буданов